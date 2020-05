Calcio a 5 Serie A – Kaos, per la panchina spunta Martic

MANTOVA C’è fermento in casa Kaos. La società biancorossa è alla ricerca di un sostituto di Pino Milella, sempre più lontano da Mantova. Le strade del tecnico pugliese e del club virgiliano sembrano destinate a separarsi. Il dg Cristiano Rondelli è al lavoro per trovare il sostituto. Una scelta non facile, perché l’eredità di mister Milella è pesantissima: Pino ha regalato cinque promozioni consecutive, facendo debuttare lo scorso autunno il Mantova nella massima serie. Proprio oggi ricorre l’anniversario del salto in massima serie. I rumors lanciati in settimana che davano Vanni Petrini vicino alla firma per la panchina del Mantova, trovano conferme. E’ un profilo molto gradito alla dirigenza virgiliana, per il suo passato. Con Imola, Petrini, ha fatto una cavalcata “alla Milella”: tra il 2014 e il 2016 ha conquistato una doppia promozione dalla B all’A2 e dall’A2 alla serie A, sfiorando subito al primo anno, le semifinali playoff. Nell’ultima stagione l’ex tecnico degli emiliani ha visionato diverse partite del Kaos, apprezzando la qualità dei giovani, che solitamente riesce a valorizzare. La trattativa è ben avviata, ma il club biancorosso potrebbe tenere in considerazione anche la carta Mico Martic, attualmente ct della Finlandia. Una scelta che gradirebbe sicuramente Kytola, che si ritroverebbe orfano di Milella. Martic conosce bene il campionato italiano, dove ha avuto diverse esperienze da giocatore. Dal punto di vista tecnico, differenze evidenti con il gioco visto ad oggi, ma sicuramente un grande motivatore. Il mister croato potrebbe essere anche un jolly da sfruttare sul mercato per puntare a dei giocatori di qualità con profili tecnici totalmente differenti rispetto a quelli sudamericani visti quest’anno. Intanto continua a sfoltirsi la rosa. Ricordi si è legato al Catania e Dimas ha preso la strada di Rieti. «Ma non mi preoccupa – spiega Rondelli -. Il tempo per fare la squadra ci sarà. Prima pensiamo all’allenatore».