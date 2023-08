Calcio Promozione – Il San Lazzaro scalda i motori. Capitan Visentini: “Vogliamo salvarci senza soffrire troppo”

Mantova Ultimi giorni di vacanza per il San Lazzaro, che si radunerà lunedì, agli ordini del confermato allenatore Michele Jacopetti, per iniziare la preparazione per il prossimo campionato di Promozione (oggi il Crl pubblicherà il girone, come diciamo qui a fianco). Dopo due stagioni piuttosto tribolate, nelle quali i biancazzurri hanno dovuto sudare parecchio per ottenere la permanenza in categoria, l’obiettivo è quello di disputare un torneo più tranquillo, da metà classifica come si suol dire. Per riuscire nell’intento, la società cittadina ha scelto come sempre di affidarsi ad un mix di giocatori giovani e più esperti. Alla seconda categoria appartiene senz’altro Fabio Visentini, 33 anni il prossimo 8 novembre, bandiera e punto di riferimento della compagine biancazzurra, come per altro era già stato in passato papà Gianni.

«La squadra – spiega il capitano del SanLa – è composta da molti giovani, ma anche da giocatori più esperti, alcuni dei quali arrivano dall’Union Team e dunque sono reduci da una doppia promozione consecutiva. Il primo obiettivo deve essere quello di centrare la salvezza per tempo, senza soffrire troppo, quello che eventualmente verrà in più sarà tutto di guadagnato. Due anni fa ci siamo salvati per il rotto della cuffia, rimontando lo 0-3 dell’andata nei play out contro la Bagnolese; nell’ultima abbiamo evitato gli spareggi proprio all’ultima giornata. Come dicevo, nel campionato che verrà vorremmo soffrire di meno. E per riuscirci dovremo fare tesoro degli errori commessi in passato».

Visentini ha dovuto mordere il freno spesso nell’ultima stagione, fermato da guai fisici. Ma ora è pronto a tornare in campo e a tirare il gruppo, da vero capitano, fin dal primo allenamento. «L’ultima stagione è stata complicata anche sul piano personale, ma ora sto bene – assicura – e sono pronto a dare il mio pieno contributo alla squadra».