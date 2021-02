Dal Comune di Acquanegra arrivano i pacchi alimentari per le famiglie bisognose

ACQUANEGRA – l Comune ha destinato un’ulteriore somma di 11mila euro per l’acquisto diretto di beni alimentari necessari per il confezionamento di pacchi che verranno destinati dai servizi sociali ai cittadini che si trovano in situazione di isolamento e di fragilità.

Si tratta di un’aggiunta alla terza assegnazione di 12mila e 750 euro effettuata dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Monica De Pieri, che già con i precedenti due avvisi pubblici aveva erogato buoni spesa per un importo complessivo di circa 14mila euro. L’ufficio servizi sociali per l’assegnazione dei pacchi alimentari terrà conto del criterio relativo alla situazione reddituale del nucleo familiare attualmente monoreddito o con pensione e del nucleo familiare attualmente privo di qualsiasi fonte di reddito. Verrà data priorità a chi non ha beneficiato in precedenza dei buoni spesa e l’acquisto dei prodotti alimentari dovrà essere effettuato presso i negozi del paese.