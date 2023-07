Dal Pd di Viadana al Comune: “Bene piano energetico, benino piano asfalti”

VIADANA -«La maggioranza boccia il nostro piano asfalti straordinario ma con la variazione di bilancio stanzia nel 2023 e nel 2024 più risorse sul tema e di fatto riconosce le critiche, gli scarsi fondi messi negli anni precedenti e le istanze che hanno portato alla presentazione della nostra mozione. Ottimo che il tutto il Consiglio Comunale abbia invece approvato la nostra mozione per divulgare ai cittadini il progetto di realizzare una Comunità Solare nel Comune di Viadana. In settembre via agli incontri sul territorio». . Sono le dichiarazioni di Enos Pradella, capogruppo del Pd viadanese in consiglio dopo l’ultima assise.

«Come era prevedibile la maggioranza per sole ragioni politiche si è guardata bene dall’approvare la nostra mozione però il nostro impegno non può definirsi invano in quanto comunque con la variazione di bilancio la Giunta Cavatorta, ha stanziato risorse sul piano asfalti pari a 620 mila euro nel 2023 ed 1 milione di euro nel 2024. Siamo invece molto soddisfatti che tutto il Consiglio Comunale abbia compreso e sostenuto la nostra mozione relativa alla divulgazione del progetto di realizzazione di una comunità solare energetica nel territorio del Comune di Viadana, alla quale potranno partecipare tutti i cittadini. In settembre, anche sulla base del mandato ricevuto con l’approvazione della mozione, organizzeremo serate informative del progetto in gran parte del territorio comunale», ha concluso Pradella.