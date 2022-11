Asfaltato il parcheggio della chiesa di Cappelletta

CAPPELLETTA(Borgo Virgilio) – Nel parcheggio della chiesa di Cappelletta la terra battura ha lasciato posto all’asfalto. Un intervento che probabilmente non rientrava nelle priorità ma che l’amministrazione di Borgo Virgilio ha voluto comunque realizzare per porre fine ai disagi che incontravano i fedeli e in generale i cittadini nel parcheggiare le loro vetture a fianco della chiesa parrocchiale. «Un piccolo intervento ma sicuramente utile alla comunità, anche per migliorare il decoro urbano, tema che ci sta molto a cuore – ha detto il sindaco Francesco Aporti -. In questi mesi, ma potremmo parlare di anni, il territorio di Borgo Virgilio è stato oggetto di un corposo piano di rifacimento dei manti stradali, marciapiedi, spartitraffici e rotatorie». Anche nelle ultime settimane, raccogliendo le segnalazioni dei cittadini, il primo cittadino ha deciso di implementare il servizio di manutenzione strade per sistemare tutte quelle porzioni d’asfalto deteriorate dal maltempo nelle zone centrali e periferiche di Borgo Virgilio. L’ultima tranche di asfaltature, peraltro da completare, aveva comportato uno stanziamento di 800mila euro e aveva interessato le strade extraurbane. Tra queste anche alcune arterie del comprensorio di Borgoforte come strada Tre Teste. Altri strati sono stati posati in via Parma, nella frazione di Pietole, mentre proprio in questi giorni sono ripresi i lavori in via Gasparola, che oltre alla bitumatura del manto stradale comprendono anche il rafforzamento delle sponde mediante l’inserimento di palizzate, massi ed elementi marmorei. L’intervento era stato momentaneamente sospeso a causa del rilascio delle acque in contemporanea della stagione irrigua.

Matteo Vincenzi