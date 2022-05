Pallavolo serie B m – Gabbiano, serve l’impresa per salire in A3

Cerese La partita più difficile di tutta la stagione attende stasera il Gabbiano a Schiavonia (ore 20.30, arbitri Pasquali di Bologna e Stefania Petrera di Bolzano). Il Top Team affronta il Monselice di coach Cicorella in gara-2 della finale play off: l’ultimo atto per entrambe le contendenti che vale la promozione in serie A3, con i padroni di casa avanti 1-0. La compagine padovana, infatti, sabato scorso ha vinto un po’ a sorpresa per 3-1 il match di andata a Cerese, contro un Gabbiano forse condizionato dall’alta posta in palio. A questo punto i biancazzurri devono ribaltare tutto in trasferta, e non sarà facile. Obbligatorio vincere 3-0 o 3-1 (per andare al golden set), mentre il 3-2 promuove i padovani.

«A Schiavonia dobbiamo mettere in atto quanto non siamo stati in grado di fare davanti al nostro pubblico – afferma il libero Luca Catellani – Bisogna anche riconoscere i meriti degli avversari. Accanto al temuto Drago ha fatto un’ottima partita anche Vianello. Monselice inoltre dispone di due palleggiatori intercambiabili. Perciò in gara-2 dobbiamo giocare come sappiamo e crederci fino alla fine. Sarà fondamentale approcciare la sfida carichi, motivati, attenti, soprattutto in difesa, limitare gli errori e giocare con la testa. Dopo la sconfitta di sabato scorso, può sembrare impossibile ribaltare tutto e vincere tre set. Una mission impossible poi arrivare a chiudere a nostro favore il golden set. Ma noi conosciamo le nostre potenzialità e ci crediamo. In gara-uno non ci siamo espressi come sappiamo, non abbiamo fatto il nostro gioco; invece Monselice non ha sbagliato nulla, ma la vera sfida è quella di stasera a Schiavonia. Se vogliamo salire in A3, dobbiamo giocare da Gabbiano. La porta che conduce alla categoria superiore è ancora aperta: nulla è compromesso».

Ricordiamo che i veneti hanno chiuso la stagione regolare in vetta e senza alcuna sconfitta nel girone D. In semifinale, a Monticelli d’Ongina, contro la Canottieri hanno incassato l’unica sconfitta cedendo 3-1. Nella sfida di ritorno hanno prima vinto 3-0 e poi il golden set ai 15. Il Gabbiano ha primeggiato nel girone C e con un doppio 3-0 in semifinale ha avuto la meglio sul Massanzago, secondo nel girone D.