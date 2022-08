Danni al controsoffitto, slitta ancora l’apertura del teatro di Ostiglia

OSTIGLIA- La grandinata del 7 luglio scorso a Ostiglia ha compromesso anche la struttura del cinema teatro Mario Monicelli.

Una prima verifica dei danni era stata effettuata all’indomani dell’evento calamitoso, e una seconda verifica, in seguito alle piogge abbondanti dei giorni scorsi ha rilevato danni al controsoffitto in cartongesso, in parte caduto per infiltrazioni d’acqua. In questi giorni non è stato possibile eseguire lavori di ripristino, che inizieranno la settimana prossima, al rientro dalle ferie delle ditte incaricate. Nel frattempo i locali della platea della galleria, con tutte le poltroncine, sono stati messi in sicurezza da ulteriori infiltrazioni e ricoperte da teloni impermeabili. La Fondazione della Scuola di Musica, che gestisce il teatro, in accordo con il Comune annuncia uno slittamento dell’apertura della stagione invernale per la proiezione dei film. Una riapertura non sarà possibile prima della fine del mese di settembre.

I lavori di ripristino sono a carico del Comune. La settimana prossima, quando saranno effettuate ulteriori verifiche sul tetto, si potrà avere una quantificazione esatta dei danni.