Bocce – Marco e William Soragna s’impongono a Peschiera

Mantova Venerdì scorso Marco e William Soragna (nella foto), portacolori della Bocciofila Suzzarese, sono saliti sul podio grazie al bronzo vinto, nella categoria B, nel Memorial Mauro e Renzo Piermarini, a San Benedetto Peschiera del Garda (Verona). Si trattava di una gara regionale, serale e organizzata dalla Bocciofila Peschiera Salumi Lenocini, con due finali separate “B-C”. Marco Franzini-Bruno Villini della Voltese si sono classificati sesti nella categoria C. A loro i complimenti con un grande applauso da tutti i bocciofili mantovani. Cat. B – 1° Classificati, Gian Luca Cestelli-Massimo Forlani (Mamma Mia-Moena). Cat. C – 1° Classificati, Flavio Meda/Davide Frattini della Jolly Verona.

Prossimi eventi

Si chiude oggi, con la finale sulle corsie di Roverbella, il 4° Trofeo Amici Scomparsi, gara serale, regionale e divisa in due gare: individuale riservata alla categoria A, nella specialità di coppia con le categorie B/C/D, separate al possibile con unica finale.

Campionati Provinciali

Domenica, a partire dalle ore 9, inizieranno le partite per l’assegnazione dei titoli provinciali 2025 a coppie categoria B, individuale D maschile e individuale C/D femminile.