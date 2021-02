La Polizia a sostegno della lotta al neuroblastoma

MANTOVA La Polizia di Stato rinnova anche quest’anno il sostegno all’iniziativa di solidarietà “Cerco un Uovo amico” promossa dall’Associazione italiana per la lotta al neuroblastoma.

È molto semplice partecipare acquistando le uova di pasqua dell’associazione. Le uova di cioccolato da 300g con cioccolato di qualità Barry Callebaut con sorpresa possono essere prenotate sul sito (https://neuroblastoma.org/ANB-store/cerco-un-uovo-amico), telefonicamente ai numeri 010 9868319 e 010 9868320, oppure scrivendo una mail a pasqua@neuroblastoma.org.

Per le uova al latte e fondente la donazione è di 12 euro mentre per il nocciolato di 15 euro.