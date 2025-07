Deposito incontrollato di rifiuti in un’officina di Poggio Rusco: multa e denuncia per un carrozziere

POGGIO RUSCO Nei giorni scorsi i Carabinieri del Nucleo Forestale di Mantova, in collaborazione con i Carabinieri della Stazione di Poggio Rusco, hanno congiuntamente effettuato una ispezione presso una autocarrozzeria.

I militari hanno constatato che nel piazzale antistante i capannoni della carrozzeria, nonché all’interno degli stessi, erano accumulati in maniera disordinata rifiuti di ogni genere provenienti dall’attività aziendale. Nello specifico è stata accertata la presenza di componenti meccaniche ed elettroniche di alternatori, serbatoi, pompe di carburante, fari, autoradio, radiatori ecc. e componenti di carrozzeria come paraurti, sportelli, parafanghi, specchietti, pneumatici, motori.

Nel piazzale venivano rinvenuti dei bidoni contenente liquidi vari, marmitte, batterie, vernici e solventi, e circa 200 veicoli incidentati in attesa di essere demoliti.

Tali rifiuti, depositati in modo incontrollato sul suolo, non rispetterebbero il requisito essenziale del “deposito temporaneo”, ovvero la suddivisione ed il raggruppamento dei rifiuti per gruppi omogenei in appositi ambienti che posseggano caratteristiche tali da impedire inconvenienti igienico-sanitari.

I Carabinieri rilevavano inoltre delle irregolarità amministrative inerenti il registro di carico e scarico dei rifiuti, l’omessa compilazione o la parziale compilazione e movimentazione di rifiuti pericolosi.

Per tali motivi i Carabinieri deferivano in stato di libertà alla Procura della Repubblica il titolare della carrozzeria, un 66nne di Poggio Rusco, poiché ritenuto responsabile, in ipotesi accusatoria, del deposito incontrollato di rifiuti.

Lo stesso veniva anche sanzionato amministrativamente per un importo pari a 4.133 euro.