Disabili e inclusione, convegno alla Casa del Mantegna

MANTOVA – “A sua immagine? Figli di Dio con disabilità” è il titolo del convengo promosso da Fondazione Futura per domani alla Casa del Mantegna, in via Acerbi 47 a Mantova. A partire dalle 9.30, dopo i saluti delle autorità e del presidente della Fondazione Laura Amadei, interverranno il dottor Giovanni Merlo, curatore del libro “A sua immagine? Figli di Dio con disabilitò”, Justin Glyn, teologo australiano autore del Saggio “Noi non Loro”, suor Veronica Donatello, responsabile per la Conferenza Episcopale Italiana del Servizio nazionale per la persona disabile, Don Paolo Gibelli e Matteo Amati Direttore Caritas Diocesi di Mantova. Gli interventi saranno moderati dal pedagogista Andrea Ghidini. Ingresso libero