Mantova, si rifà scuola Allende senza spostare gli alunni

MANTOVA – Via libera al progetto definitivo ai soli fini tecnici, dell’intervento di riqualificazione della scuola primaria “Salvador Allende”, redatto dall’Rtp Alpi, per un investimento complessivo di 1.810.000 euro. Tale progetto prevede il miglioramento sismico della struttura tramite il rinforzo di tutti i maschi murari interni ed esterni con intonaco armato, al fine di conformare la prestazione statica ai margini di sicurezza previsti dalla normativa per gli edifici di nuova costruzione. Inoltre, la riqualificazione energetica comporterà la sostituzione delle attuali finestre, delle illuminazioni con nuove luci a led e nuovi controsoffitti isolanti, oltre alla copertura di impianto fotovoltaico per una potenza nominale di 11 KW.

Il cronoprogramma dei lavori è fissato in quaranta settimane con inizio ipotizzato il 12 giugno 2023 e l’ultimazione entro il marzo 2024.

La progettazione definitiva terrà conto dell’allestimento di una “scuola temporanea” in strutture prefabbricate nelle aree circostanti la scuola per tutti i 10 mesi dei lavori.

«Lavori rilevanti – ha detto l’assessore ai lavori pubblici Nicola Martinelli –, e particolare attenzione è stata posta ​sul miglioramento sismico e sulla riqualificazione energetica». «Per tutta la durata dei lavori gli alunni non saranno spostati in altre scuole, e potranno usufruire di aule temporanee, mensa, e sevizi di segreteria», conclude l’assessore all’istruzione Serena Pedrazzoli.