Basket Serie A2 maschile – Negri: “Staff, devi lottare fino alla fine”

MANTOVA Archiviato con la sconfitta di mercoledì a Trapani il recupero dell’undicesima di andata, la Staff Mantova ha ripreso subito gli allenamenti, considerato che già domenica a Voghera (ore 18) affronterà la Bertram Tortona. La capolista del Girone Verde all’andata si impose 82-71 alla Grana Padano Arena e ieri ha recuperato il confronto interno con Udine, valido per l’undicesima di andata, e vincendo in scioltezza 76-59.

«Giunti a questo punto della stagione, bisogna che la squadra affronti ogni partita con il coltello fra i denti – afferma il presidente degli Stings Adriano Negri – Domenica con la regina Tortona, i ragazzi sono chiamati a dare qualcosa in più in campo. La gara va giocata; si sa già in partenza che di fronte alla prima della classe sulla carta il pronostico è chiuso, ma prendo d’esempio la sfida dell’andata, nella quale siamo stati in grado di fare un’ottima figura. Bisogna che i ragazzi diano quel qualcosa in più contro la capolista, soprattutto perché ci può sempre scappare la sorpresa; l’importante è non sentirsi sconfitti in partenza, prima di giocare. Mercoledì, oltre alla nostra gara di Trapani, tornava in campo Orzinuovi: ha affrontato Torino mettendolo in difficoltà. Un Torino che invece domenica scorsa ci ha sconfitto largamente nel punteggio: stavolta è riuscito a spuntarla solo per il rotto della cuffia e di poco. Vuol dire che le sorprese possono capitare. Ho avuto modo parlare con il tecnico Di Carlo dopo Trapani: era ovviamente dispiaciuto per come era andata, però ha visto un migliore atteggiamento rispetto alla prova con i piemontesi. Il piano gara è stato attuato, così dobbiamo fare contro Tortona. C’è poco da dire. Bisogna dare tutti quel qualcosa in più, lottare sino alla fine, limitare gli errori e concedere il meno possibile a un avversario già forte e completo di suo».