Ci siamo: al via oggi a Piubega il grande e tradizionale presepe vivente

PIUBEGA – Apre i battenti questa mattina, 20 dicembre, il presepe, la grande manifestazione natalizia che quest’anno giunge alla 23esima edizione. Oggi la grande apertura straordinaria dalle 9.30 alle 12 per tutte le scuole e le associazioni dei centri disabili con una rapprentazione speciale aperta anche a mass media, tv e mezzi di divulgazione.

Sono oltre 2mila tra alunni e studenti che questa mattina visiteranno il presepe vivente, orgoglio natalizio d tutti i piubeghesi. In molti hanno già prenotato con largo anticipo – anche da fuori provincia – e gli organizzatori prevedono una vasta affluenza a seguito delle continue richieste e prenotazioni di pulman per raggiungere il paese.

La lodevole iniziativa è organizzata dall’associazione Piubegattiva con il patrocinio della Regione Lombradia e dell’amministrazione comunale in collaborazione con la parrocchia di San Giacomo Maggiore. Il gruppo di giovani di Piubegattiva da diverse settimane è impegnato per l’allestimento e la realizzazione del grande evento che viene ogni volta realizzato ex-novo.

Quest’anno la caratteristica principale è l’uso degli ambienti dei vicoli del centro storico e anche case disabitate, con un percorso di circa mille metri che i visitatori attraverseranno per la veduta del presepe vivente. Un tragitto della durata di circa 45 minuti per trascorrere e ammirare le sacre meraviglie del Natale fino a giungere alla capanna della Natività. Una tradizione, quella di Piubega, che dura da qualche decennio e che non cessa mai di stupire.

Come da programma, martedì 24 dicembre, alle 23.45 l’apertura ai fedeli dopo la messa della vigilia di Natale delle 23, mentre mercoledì 25 nella giornata di Natale e giovedì 26 per Santo Stefano, il presepe si potrà visitare dalle 15 alle 18. Il pomeriggio del 29 dicembre alle 15, in occasione della festa della Sacra Famiglia, è atteso l’arrivo vescovo Marco Busca. Per il nuovo anno, sempre dalle 15 alle 18, le date fissate sono mercoledì primo gennaio, domenica 5 e lunedì 6 gennaio giornata dell’Epifania, con l’arrivo dei Re magi e la celebrazione liturgica conclusiva. Le manifestazioni dedicate al presepe si svolgeranno anche in caso di maltempo. L’ingresso è libero.

Rosalba Le Favi