Dissesto stradalea Suzzara, la Lega va all’attacco

Un’interpellanza e due mozioni: si presenta così il gruppo della Lega in vista del prossimo consiglio comunale di Suzzara. Il primo punto che il Carroccio desidera portare all’attenzione dell’assemblea è il dissesto stradale di Roncobonoldo.

«A febbraio abbiamo fatto un’interrogazione su questo tema, allora il sindaco Ivan Ongari ci ha risposto che era intenzione dell’amministrazione di lanciare una corposa “gara asfalti”, con la partenza dei lavori stimata tra ottobre e la primavera del 2021, lasciando quindi passare il periodo invernale. Poi c’è stata l’emergenza sanitaria e tutto, ovviamente, si è bloccato. Nonostante ciò, strada Roncobonoldo si presenta ancora oggi in gravi condizioni manutentive per la presenza di numerosi dissesti, specialmente di buche. Ovviamente questo crea disagi e situazioni di alto pericolo, soprattutto per la profondità delle buche stesse; presto arriverà la stagione invernale e non ci saranno più temperature idonee per l’esecuzione di lavori di asfaltatura. Cogliendo le preoccupazioni e le segnalazioni dei cittadini, vogliamo sapere se e quando l’amministrazione comunale procederà a risolvere questa situazione» commentano i consiglieri firmatari Andrea Zanini e Marzia Anghi.

Per quanto riguarda il capitolo delle mozioni, il gruppo consiliare del Carroccio in consiglio comunale a Suzzara si scaglia contro l’incivile abbandono di mascherine nei luoghi pubblici e sul territorio comunale, chiedendo all’amministrazione comunale di attivarsi per pianificare un controllo in tutta la città per contrastare questo comportamento, avviando al tempo stesso una campagna di sensibilizzazione e di informazione sulle corrette modalità di smaltimento delle mascherine. Infine, la richiesta di applicare l’aliquota ridotta dell’Imu per gli uffici e gli studi privati che hanno dovuto fare i conti con gli scossoni economici dovuti alla pandemia.