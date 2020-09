Il 26 e 27 settembre shopping alternativo sul Lungorio

MANTOVA – A dieci anni dal suo esordio, con il primo evento a Cremona, in Galleria 25 aprile nel maggio 2010, Vanitas; Market arriva a Mantova nel week end del 26 e 27 settebre in piazza Martiri di Belfiore, Lungorio e Pescherie di Giulio Romano, con il suo carico di energia creativa, in una location incantevole come il lungo rio di Piazza Martiri di Belfiore, proprio accanto al porticato delle storiche Pescherie di Giulio Romano.

Ogni edizione, un colore: in previsione del suo carattere ricorrente, questa edizione inaugurale a Mantova si tingerà di verde, il colore della speranza e della vitalità.

Un’ispirazione estetica per gli allestimenti, i collaboratori e gli espositori, ma non solo: il verde rimanda alla fertilità e, quindi, all’energia generatrice che sta dietro ad ogni processo creativo!

Così come il verde è il colore della natura, verde è anche l’anima di Vanitas;

Market: un mercato-evento con più di 40 selezionati espositori dediti all’artigianato, al vintage / usato ed in generale al recupero di materiali scartati e dimenticati, in seguito ricomposti, trasformati o ri-attualizzati guadagnando così una nuova vita. Il lungo rio si trasformerà quindi in una colorata “selva” di proposte di abbigliamento, accessori ed oggettistica per la casa di qualità, un invito ad uno shopping alternativo all’aria aperta, sostenibile ed originale.