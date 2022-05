Dopo 2 anni tornata a Bondeno la “Mastelmarcia” nel ricordo di Valeria

BONDENO (Gonzaga – Bondeno (Gonzaga) Una folla di magliette azzurre recanti il nome di Valeria, ieri mattina, ha sommerso le strade di campagna e le vie del centro di Bondeno per ricordare Valeria Benatti, la giovane mamma prematuramente scomparsa e dare inizio ad una nuova edizione, dopo due anni di fermo, dell’evento sportivo “Mastelmarcia”, particolarmente sentito soprattutto in questa occasione, dai cittadini locali.

La manifestazione presente nella frazione gonzaghese oramai da più di 50 anni che a causa degli avvenimenti pandemici è stata oggetto di sospensione, nella mattinata scorsa è tornata ad animare l’oratorio parrocchiale e la piazza centrale, richiamando oltre a famiglie e ragazzi, appassionati sportivi e corridori provenienti dai territori limitrofi mantovani e reggiani. A tal riguardo il via alla gara lanciato alle ore 9, è stato preceduto da un toccante minuto di silenzio ed un lungo applauso dedicato a Valeria; successivamente alla conclusione del torneo e, parallelamente al momento della premiazione, un ricco buffet è stato offerto ai partecipanti.

Di seguito i vincitori di questa nuova edizione: per la categoria junior femminile, linda Moretti al primo posto, Sheron Menotti al secondo posto e pari merito al terzo posto Ilaria Crema e Chiara Dal Trozzo; per la categoria junior maschile, Mattia Benatti al primo posto, Derrik Ofei al secondo posto, Xavier Mantovani al terzo posto; per la categoria senior femminile, Sabrina Strazzi al primo posto, Elena Donatiello al secondo posto, Rosanna Bonaretti al terzo posto; per la categoria senior maschile, Davide Doronzio al primo posto, Gianmarco Carra al secondo posto, Davide Verona al terzo posto.

Parte del ricavato della manifestazione che ha contato ben 245 iscrizioni, sarà devoluto all’associazione “Ail Modena Onlus”.