Simbolo ricusato al candidato di Pomponesco, Baruffaldi “Faremo chiarezza”

POMPONESCO – Un fulmine a ciel sereno quello che ha colpito la lista del sindaco uscente di Pomponesco Giuseppe (Pino) Baruffaldi ((foto): il simbolo nella giornata di sabato è stato ricusato dalla commissione elettorale, perché ritenuto troppo simile allo stemma del Comune. Una somiglianza troppo forte notata, dopo ben due mandati (questo sarebbe il terzo) in cui squadra del primo cittadino si è sempre presentata agli elettori con quel simbolo. Oggi “Pomponesco Unito” porterà, dunque una nuova immagine ma Baruffaldi annuncia di voler andare fino in fondo alla vicenda per fare chiarezza.

Non nasconde l’amarezza per quanto avvenuto il sindaco uscente di Pomponesco che ora con la sua squadra si appresta a “correggere” il simbolo per poter correre senza ulteriori intoppi verso le amministrative del prossimo 12 giugno. «Sono sincero, l’ho presa male – spiega il primo cittadino uscente e candidato sindaco – dopo due mandati. Ora dobbiamo correre ai ripari e oggi presentiamo il nuovo simbolo: sarà un albero ricco di mele; dopo dieci anni la pianta è germogliata. Proviamo a riderci sopra», aggiunge ironicamente Baruffaldi parlando della vicenda. Frutti che simbolicamente rappresenteranno quanto fatto in questi ultimi anni di mandato amministrativo.

Ma se, per ora, la priorità della squadra è dedicarsi alle elezioni ormai alle porte, il sindaco promette verifiche nei prossimi tempi sulla questione. Scartata, dunque l’ipotesi di un ricorso alla valutazione della commissione elettorale. «La vicenda non finisce qui – annuncia, però, Pino Baruffaldi -, ora pensiamo alle elezioni, poi chiariremo meglio quanto accaduto. Ora soprassiedo ma non dimentico, purtroppo è uno dei miei difetti».

Intanto oggi, come detto, la lista “Pomponesco Unito” presenterà il nuovo simbolo elettorale.