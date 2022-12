Due donne investite da un’auto: una in ospedale con l’elisoccorso

SAN MARTINO DALL’ARGINE – Incidente lungo la provinciale 78 che collega Bozzolo e San Martino dall’Argine: verso le 17.30 di ieri due donne di nazionalità indiana residenti a San Martino sono state investite da un’auto che stava procedendo nella loro stessa direzione. Le due donne, che hanno 35 e 38 anni, stavano camminando a piedi lungo il ciglio della strada in territorio di San Martino, fuori dal centro abitato. La strada in quel momento non era particolarmente illuminata ed è possibile che il conducente dell’automobile, pure lui residente in zona, non si sia reso conto della presenza delle due donne lungo la carreggiata. L’auto stava procedendo a velocità non molto elevata e tale dettaglio ha scongiurato conseguenze più gravi per le due vittime dell’incidente. Subito è scattato l’allarme e sul posto sono arrivati i carabinieri di Bozzolo e il 118 con l’elisoccorso decollato da Brescia. La 38enne, dopo le prime cure sul posto, è stata caricata sul velivolo e portata all’ospedale di Cremona con vari trami. La 35enne invece non ha avuto bisogno di cure ospedaliere.