E Derecò approda in tv: su Rete 4 col programma di cucina

CASTIGLIONE – Le ricette della tradizione dolciaria mantovana e di Castiglione finiscono in tv. Per la precisione su Rete 4, dal momento che la pasticceria Derecò sarà protagonista del programma Ricette all’italiana nei giorni compresi tra il 16 e il 21 novembre prossimi.

I pasticceri Fabio Marmorio e la sua compagna Elena Girelli, titolari della pasticceria di via Marta Tana, nella giornata di venerdì hanno infatti registrato tutti gli spezzoni del programma televisivo. Per tutti e cinque i giorni compresi tra il 16 e il 21 novembre, poco prima di mezzogiorno, saranno infatti loro a illustrare agli spettatori la preparazione dei dolci mantovani, castiglionesi e tipici della loro pasticceria: torta crostata con frolla nera, crema pasticcera e frutti rossi; Giglio di San Luigi gluten free e senza latte né derivati; sbrisolona; dessert al bicchiere con mousse al cioccolato al latte e pop corn caramellati; praline di cioccolato fondente ripiene di cremino al miele; torta sublime mousse al cioccolato bianco con cremino al pistacchio, ganache al caramello salato, gelée di lampone e frolla nera.

Gioie del palato e degli occhi la cui preparazione verrà illustrata in cinque giorni consecutivi da Derecò. «È stato molto divertente – affermano Marmorio e Girelli -: è il nostro lavoro, ci piace e siamo stati ben lieti di partecipare ad un programma televisivo. Davvero una bella esperienza».

Marmorio ha rilevato e inaugurato il locale di via Marta Tana a fine settembre 2018. E, da alcuni mesi a questa parte, ha anche lanciato la propria app per smartphone e tablet. (gb)