Ubriachi al punto di ferirsi da soli: denunciati in quattro

VIADANA – Ubriachi al punto di non reggersi in piedi e, addirittura, di arrivare a ferirsi tra di loro: serata alcolica e sopra le righe per quattro giovani di Viadana, di origine maghrebina, pizzicati dai Carabinieri mentre davano spettacolo davanti al supermercato Coop di via Aroldi. Tutti presentavano qualche escoriazione e uno addirittura una leggera ferita al capo ma non potendo stabilire con esattezza se fosse avvenuta una rissa, i carabinieri li hanno denunciati per ubriachezza molesta e per mancato rispetto delle norme del Dpcm.

Un primo intervento era già avvenuto in serata, prima che scattasse il coprifuoco, ma non era stato segnalato nulla di rilevante se non un leggero stato di ebbrezza dei quattro soggetti ma senza altri problemi; evidentemente di rispettare le norme del Dpcm non vi era nessuna intenzione da parte del gruppetto e quindi la serata di bevute si è tramutata in una nottata fino a quando i carabinieri sono ripassati e hanno trovato i quattro riverso a terra in pesantissimo stato di ebbrezza.

Uno di loro presentava una ferita al capo giudicata molto leggera ma non era possibile stabilire con esattezza se l’uomo fosse stato colpito da uno degli “amici” o si fosse prodotto la ferita da solo cadendo o in un atto di autolesionismo causato dall’ubriachezza. Tutti comunque hanno rifiutato le cure dei sanitari del 118 ma non hanno potuto evitare la denuncia a piede libero per ubriachezza molesta e mancato rispetto del Dpcm.