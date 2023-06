“Casablanca” in 4K inaugura l’Arena Museo S.Sebastiano

MANTOVA In occasione dei 100 anni dei Warner Bros Studios, torna al cinema un classico senza tempo e una delle più appassionanti storie d’amore di sempre: CASABLANCA (1942), per la prima volta in versione 4K. Verrà proiettato lunedì 26 giugno alle ore 21 alla multisala Ariston, mentre mercoledì 28, alle 21.30, inaugurerà la stagione estiva dell’Arena Museo S. Sebastiano, il cinema all’aperto allestito nella cornice del chiostro di Palazzo San Sebastiano, in Largo XXIV Maggio, che proporrà un’estate di prime visioni e dei più importanti film degli ultimi mesi con una programmazione che proseguirà fino al 29 agosto.

Vincitore di tre Premi Oscar (tra cui quello per il miglior film), il capolavoro diretto da Michael Curtiz ha come protagonisti Humphrey Bogart e Ingrid Bergman. Durante la Seconda Guerra Mondiale, Rick Blaine è un americano espatriato a Casablanca. Innamorato di Lisa Lund, metterà in pericolo tutto ciò che ha per salvare lei e il marito Victor Laszlo, eroe della resistenza antinazista.

Informazioni al 0376.328139 e su www.cineview.it.