Calcio 2a Categoria – New Castellucchio ad un passo dai play off. Rossetti: “Niente calcoli con la Ceresarese”

Castellucchio Omero Rossetti, tecnico saggio ed esperto, sa che il traguardo play off è vicino, ma è consapevole pure che gli ultimi metri da percorrere sono sempre i più difficili. Il suo New Castellucchio è reduce dal successo colto a Medole grazie al quale ha blindato il quinto posto, quando mancano due giornate alla conclusione del campionato. Domani ospita la Ceresarese e con i tre punti avrebbe la certezza di giocare gli spareggi promozione. «Non voglio cantare vittoria prima del tempo – afferma il mister – anche la scorsa stagione dovevamo battere La Cantera per andare ai play off ed è finita che abbiamo perso. Stavolta ci basterà vincere una delle ultime due partite, ma la missione non è ancora completata. Di sicuro abbiamo fatto un gran passo vincendo a Medole: abbiamo giocato una bella partita e battuto, tutto sommato con merito, un avversario che nel ritorno aveva fatto più punti di tutti. Sotto con la Ceresarese adesso, squadra forte, molto più di quanto dica la classifica. Dobbiamo stare all’erta, essere attenti e non fare calcoli, ma andare in campo per giocare la nostra gara e cercare di vincerla. I conti, come sempre, si fanno alla fine, e vedremo dove saremo piazzati in classifica». Sicuri assenti domani Malavasi e Storti.