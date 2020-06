Elezioni 2020: ora è ufficiale, Bottani si candida per il bis

CURTATONE – Curtatone La presenza della lista del sindaco uscente Carlo Bottani – Curtatone Avanti – non era stata ancora ufficializzata anche se le tutto indicava che il primo cittadino si sarebbero ripresentato al giudizio degli elettori per tentare il mandato bis. Una nuova sfida verso cui, con ogni probabilità, Bottani si prepara con buona parte della squadra uscente con l’obiettivo di proseguire ed ampliare il percorso intrapreso in questi ultimi cinque anni.

Se due liste – il Pd da un lato ed un civica, dall’altro – avevano già ufficializzato la loro presenza, così non era (seppure per molti comunque già certa) per la lista “Curtatone Avanti” vincitrice della scorsa tornata elettorale. Lo stesso primo cittadino uscente, Carlo Bottani, in questi ultimi mesi aveva detto di volersi dedicare prima all’emergenza sanitaria per poi dedicarsi, quando la situazione lo avrebbe reso possibile, al’eventuale ricandidatura e conseguente campagna elettorale. Un’attesa che ora, complice anche l’avvicinarsi della nuova data delle elezioni amministrative – che come noto si sarebbero dovute svolgere in primavera ma rimandate per il Covid – arriva anche l’ufficializzazione di Bottani.

Il Comitato Promotore Curtatone Avanti 2020 – Carlo Bottani sindaco ha, infatti, iondetto, per sabato 4 luglio la conferenza stampa di presentazione della candidatura del sindaco uscente nella sede elettorale di via Parri, in zona Boschetto.

Parte così la campagna elettorale 2020 del sindaco uscente Bottani che, con la sua squadra – sarebbero diversi gli attuali esponenti delle maggioranza che le voci darebbero ancora al fianco del sindaco -, tenterà di conquistare ancora una volta la fiducia dei cittadini.

Intanto, con quella di Curtatone Avanti, sarebbero tre le liste già ai blocchi di partenza per le amministrative: la civica “Curtatone in comune” di cui farebbero parte ex del M5S, tra cui Antonio Costa (tra i fondatori del gruppo) ed il Pd.