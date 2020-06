Si faceva tamponare per truffare l’assicurazione

MEDOLE – Si fa tamponare per tentare di truffare l’assicurazione. Il trucco è stato scoperto dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Castiglione, che hanno denunciato per tentata truffa e danneggiamento il 53enne R.L., residente nell’Alto Mantovano. L’indagine dei militari è partita a seguito di un incidente che si è verificato a Medole lo scorso 22 giugno. In quella circostanza, stando ai rilievi dei militari, il 53enne a bordo dell’auto era riuscito a farsi tamponare da un camion che lo seguiva, tra l’altro provocando ingenti danni sia all’automobile che al mezzo pesante. Non solo. I Cc castiglionesi sono riusciti a scoprire che lo stesso 53enne aveva messo in scena lo stesso stratagemma anche il 17 giugno, quando a Rodigo, a bordo di una diversa automobile, si era fatto tamponare da un autoarticolato. Così facendo, inscenando una serie di tamponamenti che però i carabinieri sono stati in grado di scoprire essere fasulli, il 53enne avrebbe poi tentato una truffa ai danni dall’assicurazione. Per questo l’uomo è stato denunciato per tentata truffa e danneggiamento, mentre l’automobile è stata posta sotto sequestro.