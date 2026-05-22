Calcio Serie B – Mantova, il punto sui giocatori sotto contratto. Sirene estere per Bragantini e Castellini

MANTOVA Il Mantova ha in organico 15 giocatori sotto contratto, più altri che rientreranno dai rispettivi prestiti. Qualcuno sarà centrale nel progetto tecnico che, salvo clamorose sorprese, vedrà Francesco Modesto nel ruolo di allenatore con ampio raggio d’azione. Altri, nonostante il contratto, verranno ceduti (in prestito o a titolo definitivo) o perché non rientrano nei piani o a fronte di richieste irresistibili. Facciamo il punto.

Tra i giocatori che il Mantova vuole blindare c’è Simone Trimboli, legato all’Acm fino al 2027. Il presidente Filippo Piccoli e il nuovo ds Fabio Brutti si sono già seduti al tavolo col giocatore e il suo entourage: prolungamento di un anno a cifre raddoppiate è l’offerta di viale Te. Trimboli è tentato di accettare ma ha preso tempo, magari in attesa di una Serie A. È stato proposto il rinnovo anche a Stefano Cella, pure egli in scadenza nel 2027 e reduce da un’ottima stagione. Resteranno in biancorosso sia Leonardo Mancuso che Davis Mensah, sebbene per loro (soprattutto per questioni di età) non sia previsto un prolungamento. Per Mensah, veterano assoluto dello spogliatoio, la prossima sarà la quinta stagione di fila in riva al Mincio. Rimanendo nel gruppo dei giocatori in scadenza a giugno 2027, non si muoveranno da viale Te Nicolò Radaelli né Tommaso Maggioni. Il primo, titolare fisso con Possanzini, non è stato impiegato con altrettanta continuità da Modesto. Ma il recente infortunio lo farà rientrare non prima di fine settembre, facendogli quindi saltare la preparazione estiva: difficile in queste condizioni trovare squadre interessate. Quanto a Maggioni, è il classico giocatore che per la sua duttilità ogni allenatore vorrebbe avere. Futuro biancorosso incerto per David Wieser, mentre con Cesar Falletti si andrà a una probabile risoluzione anticipata.

Tra i giocatori in scadenza nel 2028, non sembra rientrare nel progetto Flavio Paoletti. Da decifrare anche il destino di Francesco Ruocco, nonostante la buona stagione: al momento, tuttavia, non sono arrivate offerte per lui. Chi ne riceverà è Tommaso Marras, protagonista di un ottimo campionato: il giocatore ha appena cambiato procuratore e attende sviluppi. Qualcuno si è già mosso per Alessio Castellini, fresco di riscatto dal Catania: il difensore piace ai norvegesi del Bodø/Glimt. Proprio da Catania rimbalzano voci di una pista americana, nella Major League Soccer.

E poi c’è Davide Bragantini, che ha la scadenza più lontana di tutti (2029). L’eccellente seconda parte di stagione ha riacceso i riflettori su di lui, soprattutto all’estero: gli olandesi del Groningen hanno già avanzato un’offerta, che il Mantova sta prendendo in considerazione; sirene anche dal Belgio e dal Portogallo, ma in questo caso ancora nulla di concreto.

Infine, ecco i giocatori di rientro dai prestiti. Situazione in stand-by per Antonio Fiori: al Frosinone non dispiacerebbe riscattarlo, ma la cifra è alta (1 milione e 100mila euro) perciò o si tratta o l’attaccante tornerà a Mantova. In viale Te sono disposti a parlarne. Terminati i play out col Bari, tornerà alla base Federico Artioli che però non rientra nei parametri richiesti da Modesto e quindi saluterà di nuovo Mantova. Con Zan Majer, di ritorno dalla Ternana, sarà risoluzione pressochè certa: il giocatore potrebbe accasarsi nella sua Slovenia. Il Monopoli eserciterà il diritto di riscatto per Giacomo Fedel. Da definire il futuro dei portieri Luca Sonzogni e Cristiano Fratti, di rientro rispettivamente da Ospitaletto e Desenzano; e dell’attaccante Badr Bayou, che bene ha fatto in D col Vigasio.