Tra fake news e dati scientifici: il clima spiegato senza scorciatoie

“È stato un mese di maggio freddo e piovoso, alla faccia del cambiamento climatico”. Frasi come questa si sentono spesso. Ma quanto c’è di vero? E quanto, invece, sono frutto di informazioni parziali, fake news o semplice confusione tra meteo e clima?

Per provare a fare chiarezza, Confartigianato Imprese Mantova organizza, venerdì 22 maggio, un pomeriggio dedicato alla cultura e alla riflessione sul cambiamento climatico.

Si inizierà alle ore 15:00 a Palazzo Te con una visita guidata alla mostra Metamorphosis. All. That. Changes. You.

Alle 16:30, nella sala eventi dello Spazio Te, sarà invece la volta dell’incontro “Ha sempre fatto caldo”, con la partecipazione della conduttrice televisiva Tessa Gelisio e del meteorologo e climatologo Giulio Betti: un dialogo per orientarsi tra fake news, mezze verità e luoghi comuni sul clima che cambia.

Nel corso dell’incontro si parlerà di convinzioni molto diffuse, come l’idea che i cambiamenti climatici ci siano sempre stati, che un mese freddo possa smentire il riscaldamento globale o che le energie rinnovabili non siano in grado di garantire un sistema energetico efficiente. Troveranno spazio anche riflessioni sul rapporto tra sostenibilità e mondo produttivo, affrontando un altro tema ricorrente: la convinzione che investire in sostenibilità rappresenti soltanto un costo e uno svantaggio competitivo.

Un momento di incontro e confronto con un obiettivo preciso: aiutare le persone e gli imprenditori a orientarsi tra dati scientifici, dubbi e notizie spesso diffuse in modo superficiale. Una riflessione chiara e diretta sul nostro futuro, su quello delle nostre imprese e sul modo in cui cambieranno le nostre città e i nostri stili di vita.