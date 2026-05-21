Calcio Serie B – Mantova, l’annuncio di Modesto si fa attendere

MANTOVA Sono giorni di grandi manovre in casa Mantova. Il primo annuncio ufficiale dalla fine del campionato è giunto proprio ieri, peraltro già noto a livello ufficioso: la separazione dal ds Leandro Rinaudo e dal suo collaboratore Erjon Bogdani. Nel comunicato, il presidente Filippo Piccoli porge ai due “un sentito, oltre che doveroso, ringraziamento per l’ottimo lavoro svolto, determinante per il conseguimento dell’obiettivo raggiunto”. Entrambi rimangono comunque sotto contratto fino all’anno prossimo. Non è ancora stato annunciato, ma è il segreto di Pulcinella, il successore di Rinaudo: Fabio Brutti (peraltro già visto con Piccoli al Martelli, in occasione della finale della Primavera). A lui nelle ultime ore è stata associata un’altra figura: quella di Fabio Gatti, ds dell’Atalanta U23. Voci di corridoio riferiscono di un suo imminente arrivo al Mantova, proprio in tandem con Brutti. L’ipotesi è stata seccamente smentita dai piani alti dell’Acm, come già quella circolata qualche giorno fa e che riguardava il ds dell’Arzignano Mattia Serafini. Il direttore sportivo, giurano in viale Te, sarà solo e soltanto Fabio Brutti.

Il nome di Gatti viene speso in relazione a Francesco Modesto, avendo i due lavorato assieme (e con profitto) proprio nell’Atalanta U23. Com’è noto, il contratto del tecnico calabrese si è automaticamente rinnovato con il raggiungimento della salvezza, ma Piccoli punta ad allungarlo di altri 2-3 anni, incentrando il progetto tecnico proprio su Modesto. Un po’ come Gian Piero Gasperini, che ha sempre goduto di ampio potere sulle scelte tecniche ai tempi dell’Atalanta (ed anche ora alla Roma). I beninformati sostengono che proprio queste responsabilità allargate, se da un lato lusingano Modesto, dall’altro lo starebbero spingendo a cercare persone di fiducia con cui rapportarsi e condividere scelte. Gatti è certamente uno di questi.

Da qui a dedurre che la conferma di Modesto sia legata al reclutamento di gente di sua fiducia, ce ne corre. Di certo vanno ancora definiti alcuni dettagli non trascurabili sul “ruolo allargato” che Piccoli intende affidare all’allenatore crotonese. La fumata bianca non è lontana, ma nemmeno imminente. Probabilmente si andrà alla prossima settimana. Al momento la conferma non appare comunque in discussione, anche perché Modesto da tempo ha dato la sua disponibilità a restare. Ed è perfettamente a conoscenza del nuovo modello di società pensato da Piccoli, che lui ha accettato e condiviso.

Tra gli annunci attesi c’è anche quello di Stefano Franchi nuovo team manager. L’ex attaccante tornerà a Mantova a 14 anni dalla sua ultima stagione in biancorosso da calciatore. Sostituirà Nicola Marchesi, che però non lascerà il Mantova: potrebbe passare al settore giovanile oppure in segreteria. A ruota verrà comunicato il nuovo staff medico, nonchè le date del ritiro estivo che si svolgerà sui campi di Sirmione, mentre il quartier generale sarà a Ponti sul Mincio.