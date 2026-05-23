Elezioni amministrative 2026: CURTATONE

CURTATONE Saranno due le liste in campo. Il sindaco uscente Carlo Bottani si ripresenta con “Curtatone Avanti”, formazione che punta sull’esperienza maturata negli anni di governo e sulla prosecuzione dei progetti già avviati in tema di infrastrutture, servizi e sviluppo del territorio. La squadra unisce amministratori uscenti e nuovi ingressi. A sfidarlo sarà Sabina Emiliani con la civica “Noi siamo Curtatone”, nata da un percorso di ascolto diffuso nelle frazioni e tra i cittadini. Il progetto pone al centro partecipazione, ambiente, sociale e attenzione al territorio.
Le Liste
Per il candidato sindaco Carlo Bottani
Curtatone Avanti Carlo Bottani
Nicola Andreella
Francesca Chiavelli
Cinzia Cicola
Gilberto Contesini
Luca Corradini
Federico Crivelli
Giulia Fontanesi
Davide Franzoni
Angela Giovannini
Andrea Lombardini
Federico Longhi
Samuele Lovato
Sofia Pantani
Simone Scalari
Silvana Tonini
Matteo Totaro
Per la candidata sindaco Sabina Emiliani
Noi siamo Curtatone
Giulia Francesconi
Massimo Dall’Aglio
Paola Rossetti
Nicolò Agosta
Elena Benazzi
Roberto Magnani
Miriam Artico
Fernando Vincenti
Ezilda Di Leno
Fausto Filippini
Ana Maria Roversi
Mirko Rauso
Caterina Di Francesco
Giancarlo Boscaglia
Nadia De Stefani
Fabio Tosi
Come si vota?
Domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026 si voterà per il turno annuale delle elezioni amministrative nelle regioni a statuto ordinario.
I seggi saranno aperti la domenica dalle ore 7 alle ore 23 e il lunedì dalle ore 7 alle ore 15.
Fac-simile scheda di voto Comune di Curtatone