Elezioni amministrative 2026: CURTATONE

CURTATONE Saranno due le liste in campo. Il sindaco uscente Carlo Bottani si ripresenta con “Curtatone Avanti”, formazione che punta sull’esperienza maturata negli anni di governo e sulla prosecuzione dei progetti già avviati in tema di infrastrutture, servizi e sviluppo del territorio. La squadra unisce amministratori uscenti e nuovi ingressi. A sfidarlo sarà Sabina Emiliani con la civica “Noi siamo Curtatone”, nata da un percorso di ascolto diffuso nelle frazioni e tra i cittadini. Il progetto pone al centro partecipazione, ambiente, sociale e attenzione al territorio.

Le Liste

Per il candidato sindaco Carlo Bottani

Curtatone Avanti Carlo Bottani

Nicola Andreella

Francesca Chiavelli

Cinzia Cicola

Gilberto Contesini

Luca Corradini

Federico Crivelli

Giulia Fontanesi

Davide Franzoni

Angela Giovannini

Andrea Lombardini

Federico Longhi

Samuele Lovato

Sofia Pantani

Simone Scalari

Silvana Tonini

Matteo Totaro

Per la candidata sindaco Sabina Emiliani

Noi siamo Curtatone

Giulia Francesconi

Massimo Dall’Aglio

Paola Rossetti

Nicolò Agosta

Elena Benazzi

Roberto Magnani

Miriam Artico

Fernando Vincenti

Ezilda Di Leno

Fausto Filippini

Ana Maria Roversi

Mirko Rauso

Caterina Di Francesco

Giancarlo Boscaglia

Nadia De Stefani

Fabio Tosi

Come si vota?

Domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026 si voterà per il turno annuale delle elezioni amministrative nelle regioni a statuto ordinario.

I seggi saranno aperti la domenica dalle ore 7 alle ore 23 e il lunedì dalle ore 7 alle ore 15.

Fac-simile scheda di voto Comune di Curtatone