Emergenza maltempo, la colonna mobile della Protezione civile in Romagna

MANTOVA Anche la Colonna Mobile della Protezione Civile di Mantova è impegnata nell’emergenza maltempo che sta colpendo l’Emilia Romagna. Da sabato 20 settembre sei volontari stanno operando nel Comune di Bagnacavallo, in provincia di Ravenna. La squadra è partita con una minipala e un mezzo ribaltabile: da quanto era scattata l’allerta, sotto la stretta regia della Colonna Mobile Regionale lombarda, anche quella mantovana era mobilitata e pronta a partire. E così è stato: non appena ve ne è stata la necessità, uomini e mezzi, sono partiti per una delle zone dove la situazione era ancora molto critica. Altre squadre sono in allerta qualora la situazione dovesse peggiorare.