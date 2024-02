Consiglio fuori programma per surrogare Cantarelli

MANTOVA Consiglio comunale straordinario venerdì 16, in una sede altrettanto straordinaria, quella di Palazzo Soardi in via Frattini, per rispettare lo statuto che impone la surroga dei consiglieri comunali entro trenta giorni dalle dimissioni di un membro del consiglio.

Nel caso, il consigliere che ha lasciato il ruolo istituzionale è Andrea Cantarelli di Sel. Al suo posto subentrerà Ballciti Nesti, di nazionalità albanese. La sede inusuale è stata scelta in quanto nella sala consiliare di via Roma sono in corso lavori per ottimizzare il sistema audio-video nei banchi dell’emiciclo.

La convocazione straordinaria del consiglio con un unico punto all’ordine del giorno non ha mancato di sollevare rilievi dalle opposizioni: per una banale surroga l’ente dovrà sborsare 5mila euro circa.