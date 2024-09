Raddoppio Piadena-Mantova: via ai primi passaggi a livello

MANTOVA Nel progetto di raddoppio ferroviario della tratta Piadena-Mantova tutti i passaggi a livello saranno eliminati e sostituiti con sovrappassi e sottovia. In queste settimane sono iniziati i lavori di trivellazione dei pali che, radicandosi nel sottosuolo fino ad una profondità di 35 metri, creeranno le basi di tre cavalcaferrovia. Mentre a giorni, è pronta a partire la realizzazione di una quarta opera.

Sulla Sp 64 a Bozzolo sorgerà un sovrappasso della lunghezza di 1340 metri, a nove campate che prevede una nuova rotatoria sulla Statale 10 e una pista ciclopedonale in sinistra.

Sulla Sp 67 a Marcaria (la strada che resterà chiusa fino all’autunno 2025) è in corso di realizzazione un cavalcaferrovia della lunghezza complessiva di 689 metri, a 4 campate. Anche in questo caso è prevista una nuova rotatoria sulla Statale 10 e una pista ciclopedonale in sinistra.

In corso d’opera anche il nuovo sovrappasso a 5 campate in strada Campo Brondino a Ospitaletto, della lunghezza di 633 metri, con pista ciclopedonale in sinistra.

Sempre a Ospitaletto sorgerà un cavalcavia in strada Laghetto, a tre campate metalliche, della lunghezza di 150 metri, anche questo con ciclabile a fianco.

Quattro importanti opere infrastrutturali, realizzate secondo i criteri di sostenibilità ambientale, che renderanno più fluido il traffico veicolare dell’intero territorio.

E’ attivo il sito web https://www.labozzoliana.it del Raddoppio ferroviario Piadena-Mantova, prima tratta del progetto Codogno-Mantova.