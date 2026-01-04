Attiviste in azione a Palazzo Te

MANTOVA A meno di un anno dopo la prima volta, quattro attiviste di No Food No Science, la campagna contro le sponsorizzazioni della zootecnia, sono tornate a Palazzo Te a Mantova per manifestare. Obiettivo, ancora una volta, l’azienda Levoni , socio fondatore della Fondazione che gestisce il museo. Questa volta, dopo aver colpito con del letame un Picasso lo scorso anno, hanno scelto la Sala dei Giganti di Giulio Romano, dove hanno aperto due striscioni recanti la scritta “Levoni fuori dalla cultura”, ed hanno cosparso il pavimento di farina, a simboleggiare l’impronta umana sulla Terra, e lanciato finte banconote ricordando come Palazzo Te sia sotto il controllo del salumificio locale.