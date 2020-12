Dopo 40 anni di servizio va in pensione il comandante della Polstrada di Ostiglia, Luciano Barberio

OSTIGLIA – Dopo 40 anni di servizio, di cui 30 nel ruolo di comandante, Luciano Barberio lascia Polizia Stradale di Ostiglia per il raggiungimento della pensione, dal 1° gennaio 2021. Ieri mattina il sindaco Valerio Primavori e la giunta, alla presenza dei colleghi della Polizia Stradale di Mantova, del comandante dei carabinieri di Ostiglia Domenico Sblendorio, della Polizia Locale di Ostiglia, del capo area Lorenzo Grecchi, (assente per indisposizione il comandante della Polfer di Ostiglia), hanno consegnato una targa a Barberio a nome di tutta la cittadinanza ostigliese: «Una presenza forte e importante sul territorio e sempre collaborativa con le istituzioni e con gli altri corpi di forze dell’Ordine – ha sottolineato il primo cittadino – A lui i migliori auguri per la sua vita futura e il ringraziamento per l’impegno, la professionalità e la dedizione messi in campo in questa lunga carriera da comandante».