Fanno un buco nel muro ed entrano al Lidl

SUZZARA Questa notte alle 5 circa a Gonzaga, via della Cooperazione, i Carabinieri intervenivano presso il supermercato LIDL in quanto un dipendente, giunto sul posto di lavoro, constatava che ignoti, durante la notte, avevano sfondato una porta laterale del magazzino e, trasmite un buco nel muro, entravano all’interno del supermercato. Al momento non si è in grado di verificare se sia stata asportata della merce. Sul posto i Carabinieri di Moglia e Gonzaga. Indagini in corso grazie anche alla presenza di telecamere nel supermercato.