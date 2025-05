PEGOGNAGA Alle 22,30 di ieri sera in Pegognaga, via Martin Luther King, per cause in corso di accertamento si sviluppava un incendio presso l’officina elettrauto “Baraldi”. Sul posto intervenivano i Vigili del Fuoco e la pattuglia dei Carabinieri di Pegognaga. Si accertava che nel piazzale dell’officina avevano preso fuoco 3 veicoli. Indagini in corso.