Ensemble Zefiro per il primo doppio appuntamento di AmaDeus exMantova 2024

MANTOVA Mercoledì 10 gennaio, a Mantova, in Sala delle Capriate, un concerto in doppio turno (ore 18 e ore 20.45) di Ensemble Zefiro inaugura l’edizione 2024 di AmaDeus exMantova.

La rassegna, ideata e proposta per la prima volta nel 2020 da Oficina OCM, in collaborazione con l’Accademia Nazionale Virgiliana, intende celebrare, puntualmente, ogni gennaio, il soggiorno cittadino di Wolfgang Amadeus e Leopold Mozart, risalente al 1770.

Riferimento interpretativo per la musica dell’epoca, Ensemble Zefiro mercoledì propone al pubblico un programma dal titolo “Follia” che avvicina 6 autori del Settecento europeo: Johann Joseph Fux, Antonio Vivaldi, Jan Dismas Zelenka, Francesco Geminiani, Georg Philipp Telemann, e, naturalmente, Mozart. Johann Joseph Fux, maestro di cappella alla corte di Vienna per quattro decenni, la cui musica è ricca di umorismo e fantasia, apre la serata con un concerto intitolato “Le dolcezze e l’amarezze della notte. Gli segue Vivaldi con uno dei suoi vincenti concerti per violino, “L’inquietudine”, scritto attorno al 1720, in cui ritmo e virtuosismo sono al servizio di un preciso stato emotivo, rilanciando una geniale capacità illustrativa con una scrittura che rifugge la banalità. Di seguito il compositore boemo Jan Dismas Zelenka, che di Fux fu allievo a Vienna, firma un lavoro titolato “Hipocondrie” (Praga, 1723), dal misterioso significato, riflesso in una scrittura di grande originalità e di tagliente espressione. Altre gioie di ascolto sono poi concesse da un Concerto per oboe di Telemann, dal Concerto grosso di Geminiani su La Folia di Corelli, e, dulcis in fundo, da due estratti mozartiani da “Galimathias Musicum”, raccolta di brevi pagine di un autore solo decenne, su melodie popolari di diversa provenienza.

Nel 1989 gli oboisti Alfredo Bernardini, Paolo Grazzi e il fagottista Alberto Grazzi, membri delle più prestigiose orchestre barocche, fondano Zefiro, ensemble a organico variabile specializzato nella musica del Settecento in cui gli strumenti a fiato hanno un ruolo di primo piano: non a caso, nella mitologia greca Zefiro è il dolce e gentile dio del vento d’Occidente. Dalla fondazione, Zefiro si è esibito nei maggiori festival europei, in Giappone, Corea, Canada, America del Sud e del Nord e Nuova Zelanda. Le numerose registrazioni discografiche di Zefiro, accolte con entusiasmo da critica e pubblico, comprendono le sei sonate di Zelenka, l’integrale della musica per fiati di Mozart, i concerti per fiati di Vivaldi, la “Musica sull’acqua” e la “Musica per i reali fuochi d’artificio” di Händel, le ouverture e i concerti brandeburghesi di Bach e le opere di Johann Josef Fux. I biglietti per il concerto di mercoledì hanno un prezzo di 30 € (ridotto 27; under 30 10 €).

Prevendita biglietti e prenotazioni: Biglietteria Oficina OCM (Mantova, piazza Sordello, 12 – T. 0376 360476 – boxoffice@oficinaocm.com). Prevendita online: oficinaocm.vivaticket.it