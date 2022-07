Fiera delle Grazie, le modifiche alla viabilità lungo l’Asolana

CURTATONE Nei giorni in cui si tiene la tradizionale manifestazione, il tratto della S.P. n° 1 “Asolana”, che si estende dall’ intersezione con la S.S. n° 10 “Padana Inferiore” all’intersezione con la S.P. n° 23 “Castellucchio-Goito”, è continuamente congestionato dall’elevato traffico veicolare di chi si reca all’evento fieristico, rendendo problematico il normale flusso dei veicoli e creando situazioni di pericolo per i pedoni che, dai parcheggi devono attraversare la S.P. n° 1 “Asolana” per recarsi nella zona della fiera.

Le principali variazioni, che saranno in vigore dalle ore 7 di sabato 13 agosto 2022 alle ore 4 di mercoledì 17 agosto 2022 saranno le seguenti:

– senso unico, per tutte le categorie di veicoli, dall’intersezione con S.S. n° 10 “Padana Inferiore” all’incrocio con la S.P. n° 23 “Castellucchio-Goito”, della S.P. n° 1 “Asolana”, nel senso di marcia S.S. n° 10 “Padana Inferiore” – Rivalta sul Mincio;

– chiusura al traffico, per tutte le categorie di veicoli, dall’intersezione con S.S. n° 10 “Padana Inferiore” all’incrocio con S.P. n° 23 “Castellucchio-Goito” della S.P. n° 1 “Asolana”, nei momenti di maggior traffico e congestione della circolazione stradale, ad esclusione dei veicoli diretti ai parcheggi, dei residenti e dei veicoli autorizzati;

– 2 attraversamenti pedonali su S.P. n° 1 “Asolana” per l’attraversamento in sicurezza dei pedoni dai parcheggi alla zona fiera;

– limite massimo di velocità a 50 Km/h dall’intersezione con S.S. n° 10 “Padana Inferiore” all’intersezione con S.P. n° 23 “Castellucchio Goito” della S.P. n° 1 “Asolana”