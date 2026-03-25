Fiera dell’Elettronica e del Radioamatore alla Millenaria: tecnologia, innovazione e passione in mostra il 28 e 29 marzo

GONZAGA – La Fiera dell’Elettronica e del Radioamatore di Gonzaga torna sabato 28 e domenica 29 marzo ed è uno degli appuntamenti più importanti per gli appassionati di tecnologia, informatica ed elettronica, con oltre 160 espositori distribuiti su 7.500 metri quadrati e un’ampia offerta che include computer, accessori, componenti hardware e software, radio, decoder, telefonia e molto altro. Accanto all’area espositiva, la manifestazione propone diverse sezioni tematiche: 1000RADIO, dedicata al mondo dei radioamatori con strumentazioni rare, incontri tra associazioni e un contest nazionale PMR; 1000SCAMBI, un mercatino di elettronica vintage e collezionismo con spazi anche per il retrogaming; Vinili Italy, area per gli amanti della musica con vendita di dischi, postazioni di ascolto e DJ set; e 1000MAKER, focalizzata su stampa 3D, robotica e innovazione, con dimostrazioni pratiche, workshop, Robot Wars e progetti che integrano l’intelligenza artificiale, come Nova. Tra le novità anche l’anteprima del MilleVibesMotorFest, con esposizione di auto nella giornata di domenica. La fiera è aperta sabato dalle 8:30 alle 18:00 e domenica dalle 8:30 alle 17:00, con biglietti a 9 euro (intero), 8 euro (ridotto) e 7 euro in prevendita online più commissioni.