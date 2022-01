Rugby Top 10 – Il Viadana riparte con un Caila in più

VIADANA Dopo due rinvii causati dal Covid, il Rugby Viadana si appresta a giocare sabato la prima partita dell’anno, l’ultima del calendario di Coppa Italia, in programma allo Zaffanella contro i Lyons Piacenza (ore 15). Come è noto, le due sfide precedenti contro Valorugby e Mogliano sono saltate: la prima su richiesta dei gialloneri, mentre nella seconda a dare forfait sono stati gli avversari per cui Viadana ha incassato la vittoria a tavolino. Stavolta, però, tutti si augurano che la sfida di sabato con i Lyons possa andare regolarmente in scena, anche perchè dovrà servire allo staff tecnico guidato da German Fernandez per rodare la squadra in vista del successivo match di sabato 29 a Padova, contro l’Argos Petrarca imbattuta capolista nel Top 10, valida per la seconda di ritorno del massimo campionato. La lunga inattività di sicuro non ha giovato al team rivierasco. «Vogliamo giocare – ribadisce il gm Ulises Gamboa – anche schierando ragazzi della seconda squadra (i Caimani, ndr) che mai hanno giocato con noi, a cominciare dal giovane pilone Marlon Mignucci, che ha giocato però nell’under 19. In seconda linea potrebbe esserci il ritorno dopo l’infortunio di Adolfo Caila». «Piacenza è un’ottima squadra – prosegue Gamboa – ci ha già battuto allo Zaffanella, ha un ottimo allenatore e un organico di valore, nel Top 10 ha messo sotto anche qualche “grande”. Noi andremo in campo per fare la nostra partita, pur tra tanti problemi derivati dalle positività al Covid, e ne abbiamo ancora, e la lunga inattività. Giovedì faremo un altro giro di tamponi e lì capiremo se davvero potremo giocare sabato. Mercato? Speriamo di portare a Viadana un pilone georgiano nel giro della nazionale maggiore, ma non sarà facile strapparlo alle sirene del campionato francese».