Ciclismo – L’Under 23 Gianluca Cordioli passa all’Italian Cycling Team

VOLTA MANTOVANA Un debutto tra gli U23 che si è tradotto in particolare nella conquista del titolo di campione regionale del Piemonte per Gianluca Cordioli, portacolori dell’Overall Trecolli. L’atleta voltese, nelle gare disputate da luglio ad agosto, ha puntato soprattutto a far esperienza nella nuova categoria e a supportare il lavoro dei suoi compagni di squadra più esperti. Questo però non gli ha tolto il desiderio al momento opportuno di provare a lasciare il segno. Ad onor del vero, il 2020, quello collegato alla porzione agonistica, non è partito nel migliore dei modi visto che nelle prime tre gare disputate è rimasto coinvolto in cadute che lo hanno costretto al ritiro. Una volta prese le misure, si è confermato in grado di giocarsi la top ten alla pari con altri avversari. Passo dopo passo ha acquisito la giusta maturità che l’ha portato a cogliere il primo piazzamento in categoria; questo è avvenuto a Castelletto Cervo (Bi) nella competizione che faceva scendere il sipario sulla stagione. In tale contesto chiude la sua fatica ottenendo il 9° posto che gli consente d’indossare la maglia biancorossoblu di cam pione regionale del Piemonte. Ora, però, senza perder tempo, Cordioli ha rivolto il proprio sguardo alla nuova stagione e come primo passo ha cambiato casacca. Nei giorni scorsi ha trovato l’accordo che lo porterà nel 2021, seconda stagione da U23, a difendere i colori della neonata formazione veneta denominata Italian Cycling Team allestita da un nome illustre dello sport delle due ruote quale Remo Cordioli.