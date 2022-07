Gazzo-Mantova , ritorna il servizio di bus-navetta

SAN GIORGIO BIGARELLO – Nel pomeriggio di oggi la giunta di San Giorgio Bigarello delibererà un atto di indirizzo per l’avvio del servizio di bus-navetta sostitutivo della Linea 12 Apam che, a fine anno scolastico, era stata temporaneamente sospesa. Indicativamente, il servizio di bus sostitutivo che coprirà le corse della linea 12 da Gazzo a Mottella, con coincidenza con bus Apam del Tpl per Mantova, comprenderà cinque corse giornaliere, con orari e fermate che saranno successivamente comunicati sui tutti i canali di informazione (sito istituzionale e social) del Comune di San Giorgio Bigarello.

La questione era stata sollevata nei giorni scorsi anche dal capogruppo dell’opposizione di centrodestra Giuliano Guastalla, che proprio dalle pagine del nostro giornale aveva criticato pubblicamente la sospensione del bus dell’Apam nel tragitto Gazzo-Mantova, con particolare riferimento ai disagi che tale interruzione stava comportando soprattutto per la popolazione anziana e le persone sprovviste di mezzi propri.

Il servizio, in effetti, è sempre stato utilizzato da diversi utenti e quindi la scelt di toglierlo ha creato un disservizio che fortunatamente è stato poi risolto. (m.v.)