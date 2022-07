Roverbella, approvato l’adeguamento costi per la riqualificazione di scuole e biblioteca

ROVERBELLA – Approvati ieri sera dal consiglio comunale di Roverbella gli adeguamenti di costo per due interventi già previsti all’interno del piano delle opere pubbliche.

Il primo di questi è relativo alla riqualificazione dello stabile del capoluogo che ospita la scuola primaria; progetto che a seguito dell’adeguamento dei costi passerà a 3milioni 277mila euro e di questi 50mila saranno risorse proprie del Comune e i restanti 680mila saranno messi a disposizione dal Gse, Gestore Servzio di Energia Elettrica.

La quota principale dell’investimento arriverà dal Pnrr e i lavori dovrebbero iniziare il prossimo anno e per questo è già previsto all’interno dei costi anche quello inerente il noleggio delle aule temporanee che saranno collocate nel cortile delle scuole secondarie di primo grado.

Le opere che saranno effettuate, grazie a tutto ciò, saranno l’adeguamento sismico, la riqualificazione energetica e la ristrutturazione complessiva dello stabile.

Il secondo adeguante approvato è quello relativo alla sistemazione del tetto e delle facciate dello stabile che ospita la biblioteca comunale. Il costo iniziale del progetto era di 234mila euro ed oggi è passato a 293mila euro; la quota in questione sarà a carico dell’ente. (p.b.)