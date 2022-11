Giada si è arresa. Stroncata da un male incurabile a soli 34 anni

ASOLA Una caduta dagli sci, all’incirca un anno fa, e poi in seguito ad alcune visite la scoperta: a soli 33 anni era stata aggredita da un tumore. Poi la battaglia, le chemioterapie, le visite e alla fine anche il Covid che ha interrotto le terapie con conseguente peggioramento delle sue condizioni. Alla fine ieri mattina, nella sua abitazione di Seriole di Asola, è arrivato il decesso. Se n’è andata così, a soli 34 anni, Giada Vighini, che lascia nel dolore tutta la famiglia e nello shock tutta la comunità asolana.

Una battaglia che la giovane ha scoperto di dover combattere nel fiore degli anni, quando nessuno penserebbe di dover iniziare a far fronte a vicende così pesanti e complicate. Con l’aiuto e il supporto di famiglia e amici però Giada, che lavorava alla Montana a Gazoldo, aveva iniziato il proprio percorso tra visite, cure, chemioterapia. Con momenti di comprensibile, forte disagio e altri momenti, invece, di grande forza e determinazione nel voler vincere la battaglia che aveva iniziato contro la malattia.

Nel corso dell’estate passata però a complicare le cose ci si è messo anche il Covid, che ha costretto la giovane a sospendere la terapia: una sospensione che ha portato con sé anche un peggioramento della situazione clinica dal quale è poi stato difficilissimo risalire.

Tanto che, nonostante le cure, la situazione non è andata migliorando. Anzi. Il quadro clinico è andato sempre più peggiorando fino alle battute finali, arrivate nel corso degli ultimi giorni. Alla fine, quando ormai non c’era più nulla da fare, Giada si è arresa. Il decesso è arrivato ieri mattina nella sua abitazione a Seriole di Asola. Un dolore grande per il papà Angelo, la sorella Valentina ed Emanuele. Solo a giugno del 2019, per lo stesso motivo, era venuta a mancare anche sua madre, Maria Pia Marcias.

I funerali, curati e gestiti dalle onoranze funebri Pedrazzi, si terranno martedì alle 9.30 nella cattedrale di Asola. La salma si trova nell’abitazione in località Seriole Campagnotti 1.