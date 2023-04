Basket serie A2 m – Staff a Rieti: occasione d’oro per svoltare

Mantova Con un punto di domanda calato sulla presenza di Cortese, che in settimana non si è allenato a causa della forte botta alla spalla rimediata nel match contro la Juvi Cremona ed è stato costretto a fare più giorni di infiltrazioni per cercare di lenire il dolore, la Staff incrocia le dita mentre il conto alla rovescia della palla a due del match contro Rieti si avvicina. Coach Zanco, salvo complicazioni dell’ultimo minuto, lo testerà nello starting five per valutarne subito la possibilità di reale utilizzo nel corso della partita. L’auspicio è che possa avere almeno autonomia per 15 minuti di partita e dare il suo contributo nelle rotazioni. Rompere il ghiaccio anche in trasferta sarà fondamentale per permettere agli Stings di iniziare a guardare con grande ottimismo il calendario di ritorno del girone Salvezza.

«Dopo la sconfitta con la Stella Azzurra abbiamo avuto una settimana molto nervosa – afferma il tecnico della Staff – ci siamo allenati duramente, con l’obiettivo di dimostrare di essere una squadra diversa rispetto a quella vista a Guidonia. Abbiamo avuto ottime risposte con la Juvi Cremona, anche se dobbiamo fare i conti con l’infortunio di Cortese. Non si è allenato col gruppo in settimana. Si tratta di una forte contusione alla spalla, vedremo se sarà impiegato domenica. Il campo di Rieti è uno dei più caldi del girone Salvezza. Troviamo una squadra in fiducia, che ha vinto la sua prima gara a Ravenna e che ha ritrovato un giocatore importante come Geist. Dovremo fare attenzione alla loro energia e all’impatto iniziale della gara». Sul fronte Rieti, Andrea Ruggieri ha da poco preso il posto dell’esonerato Ceccarelli (di cui era assistente) e vuole proseguire il suo momento felice dopo la vittoria nell’ultimo turno. «Mantova è una squadra di grande talento – dice – gioca con un quintetto molto grosso, con Veronesi e Cortese negli esterni, e ha due ottimi americani. Tira molto bene da tre punti e ha qualità in area con i lunghi. Noi dobbiamo giocare una partita intensa, ci siamo messi una pressione buona per alzare l’asticella».

Leonardo Piva

PalaSojourner Rieti, ore 18

Kienergia Rieti 57 Paci C,

21 Tucker AG, 23 Timperi AP, 15 Geist G, 17 Bonacini PM.

Panchina: 4 Rotondo, 7 Tassone, 8 Del Testa, 12 Maglietti, 13 Nonkovic. All.: Andrea Ruggieri.

Staff Mantova 7 Iannuzzi C 28 Ross AG, 8 Veronesi AP,

16 Cortese G, 73 Sherrill PM.

Panchina: 0 Lo, 3 Criconia, 14 Janelidze, 27 Vukobrat, 31 Calzavara. All.: Nicolas Zanco.