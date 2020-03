Il Patronato Inca Cgil CGIL è aperto, ma invita a privilegiare le pratiche più urgenti. Emergenza Coronavirus. Il Patronato INCA CGIL è aperto, ma invita a privilegiare le pratiche più urgenti.

MANTOVA “Salvo nuove disposizioni, continueremo a svolgere – spiega il segretario generale della Cgil Mantova, Daniele Soffiati – la nostra attività nel capoluogo e in provincia, in linea con l’ordinanza regionale emanata in raccordo con il Ministero della Salute”.

“La Camera del Lavoro di Mantova le sedi provinciali sono aperte, ma per quanto riguarda i servizi del Patronato- prosegue Soffiati – comunichiamo che, al fine di evitare assembramenti nelle sale d’attesa, scaglioneremo l’ingresso degli utenti. Inoltre, a causa dell’emergenza sanitaria e del personale ridotto, invitiamo l’utenza a privilegiare le pratiche più urgenti. Ringraziamo tutti per la collaborazione”.

Intanto gli ingressi a Caaf e Inca sono stati contingentati prevedendo un numero massimo di persone, proprio per rispettare le normative emanate di recente. A tale scopo, per favorire l’attesa delle persone anche considerando il tempo incerto e la pioggia, all’esterno della Camera del Lavoro di Mantova è stato allestito un gazebo.