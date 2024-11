Giemme Parrucchieri, tecniche innovative per dare il miglior risalto alla tua bellezza

Stefania Ranieri, titolare del salone di Casalmaggiore: “Le nostre clienti sono consigliate nella scelta del taglio migliore e che più fa risaltare il loro viso, selezionando accuratamente il giusto colore o le migliori sfumature”

CASALMAGGIORE (Cr) – Affidare le nostre amate chiome agli hair-stylist richiede sempre una buona dose di fiducia, che sia per un cambio look o una semplice spuntatina di routine. A Casalmaggiore, in via Guerrazzi 4, non manca un indirizzo autorevole in grado di prendersi cura dei clienti in tutte le loro esigenze di bellezza, offrendo trattamenti innovativi che negli ultimi anni hanno preso piede nei migliori saloni contemporanei.

Stefania Ranieri, un nome di spicco dell’hairstiling è al timone di Giemme Parrucchieri, un salone dinamico e giovane, ove trovare sempre le tecniche più innovative per scoprire la propria bellezza innata partendo dalla chioma. Ciò che lo caratterizza è la passione di Stefania nel ricercare lo stile adatto ad ogni cliente, quella di una vera e propria artigiana della bellezza che sa creare su misura le acconciature e i colori adatti alle esigenze di ognuno.

Stefania ha alle spalle una pregnante esperienza nel settore: «Faccio la parrucchiera da 25 anni, spiega. Ho lavorato per una ventina di anni per James Longagnani a Reggio Emilia. Da lui mi sono formata acquisendo tecnica e metodo, dal taglio alle rifiniture. Un metodo ad arte creato dal mio maestro, che ancora oggi a distanza di anni resta fondamentale per chi vuole intraprendere con professionalità questo mestiere. Lavoravo nell’accademia fondata da James ogni fine settimana. Era il 1997, oggi sono diventata formatrice qui, a mia volta. James Academy – Accademia per parrucchiere – è il centro di formazione del metodo James Hair System, una realtà innovativa sempre alla ricerca di codici estetici esclusivi. Cerco poi di insegnare questo innovativo metodo ad altri parrucchieri affiliati di tutta Italia, da Bolzano a Palermo, a Milano a Imola, due volte l’anno preferibilmente nei fine settimana. La James Academy, due volte l’anno, dà alle stampe una rivista di settore, con novità, recensioni e consigli professionali su prodotti, e tendenze per parrucchieri».

«Il negozio Giemme Parrucchieri nasce nel 2008 con il titolare Giuseppe Mastriani, parrucchiere da una trentina di anni, formatore e responsabile da venti di tecniche di taglio in James Academy. Sono animata da una grande passione – precisa Stefania – mirata ad offrire sempre il meglio a chi ama avere capelli sempre curati e alla moda. Le nostre clienti sono consigliate nella scelta del taglio migliore e che più fa risaltare il loro viso, selezionando accuratamente il giusto colore o le sfumature migliori. Anche se il desiderio della cliente è una semplice piega essa viene eseguita con maestria e professionalità. Qui, l’acconciatura è vista come una vera e propria opera d’arte e costantemente personalizzata in base alla stagione e alle caratteristiche somatiche delle clienti. Il colore non è solo copertura dei bianchi ma richiede competenze chimiche e di colorimetria. Il taglio non è solo forbici e linee da Giemme Parrucchieri ma espressione di personalità. Lo stesso styling è cambiato e i tools qui si sono trasformati in veri gioielli di tecnologia, sempre più performanti: dai phon dai motori leggeri che asciugano contrastando la disidratazione, alle piastre di ultima generazione che favoriscono l’equilibrio del cuoio capelluto e svolgono un’azione anti-batterica. Lucentezza, volume e tenuta senza dimenticare la protezione dall’inquinamento ambientale grazie all’azione detossinante e di contrasto ai radicali liberi. Da Giemme Parrucchieri viene poi praticato il contrasto dallo sbiadimento per un colore e una lucentezza dello stelo per non avere mai un capello fuori posto. La missione del salone è quella di ottenere capelli lucidi, sani e profumati utilizzando in partnership prodotti di alta qualità quali Wella, Sebastian Professional e Nioxin. Siamo professionisti dell’hairstyle sempre al fianco dei clienti più esigenti, con i desideri e le richieste di chi si affida ad un’eccellenza tutta made in Italy».

«Tutto lo staff di Giemme Parrucchieri formato dai dipendenti Manuel e Francesco è animato da una grande passione mirata ad offrire sempre il meglio. Il punto forte del salone è un ambiente moderno, curato e confortevole. L’esperienza all’interno del negozio è di assoluto relax e piacere. La clientela è vasta ed eterogenea, con una platea di affezionati sempre in continuo aumento. Giemme Parrucchieri ha alle spalle 15 anni di attività, due saloni e ci sarà il terzo? Chissà… Molto probabilmente… Eleganza, cura e stile del tuo look – conclude Stefania – sono la nostra passione e un “must” per noi».