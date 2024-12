Gli auguri di buona Natale dal sindaco di Curtatone ai suoi concittadini

“A tutta la comunità di Curtatone che ho l’onore di rappresentare, come sindaco porgo i miei più fervidi auguri di buon Natale e di felice anno nuovo. Mi preme, però, aggiungere a questa usuale formula augurale alcune riflessioni che ritengo importanti. In un periodo storico contrassegnato da guerre, calamità, violenza diffusa e grande inquietudine sociale, la speranza di tutti noi è che vadano riaffermandosi i valori che sono esattamente gli antidoti di quegli aspetti nefasti a cui poc’anzi accennavo: valori di cui ognuno di noi può essere portatore e testimone. Responsabilità, altruismo, umiltà, senso civico, impegno sociale mi auguro ed auguro a tutti possano sempre più consolidarsi in ciascuno di noi creando un argine virtuoso e positivo ad una diffusa negatività che permea il nostro mondo. Ecco, queste mie considerazioni vogliono essere il secondo e sentito augurio che sento di porgere alla mia cittadinanza, e più in generale a tutta l’umanità. Ed è proprio in quest’ottica di sguardo fiducioso al domani che mi auguro che il Natale, con il suo significato più vero, possa dare a tutti la gioia di vivere, la gioia di guardare al futuro, il piacere e la serenità di incamminarsi verso il nuovo anno. Auguri a tutte le donne e agli uomini che compongono la nostra comunità e che si adoperano per migliorarla, a coloro che sono in difficoltà, a quelli che vivono in solitudine, ai nostri ragazzi che desiderano una prospettiva all’altezza delle loro aspirazioni”.

Carlo Bottani (sindaco di Curtatone)