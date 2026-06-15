Goito saluta il Luogotenente Cavallo: dopo 26 anni lascia il comando della Stazione

Dopo 26 anni trascorsi al comando della Stazione Carabinieri di Goito, oggi il Luogotenente Qualifica Speciale Cosimo CAVALLO va in pensione.

Originario di Taranto, si arruola nelle fine dell’Arma nel lontano 1994 frequentando il corso biennale per diventare sottufficiali. Dopo un’esperienza al 3° Reggimento “Lombardia “ di Milano, il Luogotenente Cavallo approda nel mantovano ricoprendo l’incarico di sottufficiale sott’ordine presso la Stazione di Castel d’Ario. Nel 1999 viene trasferito a Goito inizialmente come vice comandante, per poi diventare comandante titolare nel 2009.

Nei giorni scorsi il Luogotenente Cavallo è stato ricevuto dal Sindaco di Goito, Pietro Chiaventi, il quale lo ha ringraziato sentitamente per il diuturno lavoro prestato a servizio della collettività di Goito, esprimendo sentimenti di stima e riconoscenza per l’assidua presenza sul territorio.

Il suo congedo, accolto con affetto e rispetto dalla comunità locale e dall’intero Comando, segna la fine di un’epoca per la Stazione di Goito. A lui vanno la stima e la gratitudine di chi ha potuto contare, in questi lunghi anni, su un Carabiniere presente, capace, leale e sempre pronto a mettersi al servizio del bene comune.

Il Luogotenente Cavallo lascia oggi l’Arma con il cuore colmo di ricordi, consapevole di aver servito lo Stato e la sua comunità con dignità e passione. E Goito, che per 26 anni è stato il centro del suo impegno quotidiano, lo saluta con profonda riconoscenza.

Anche il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Mantova, Colonnello Dario Pancrazio Vigliotta, unitamente al Capitano Giuseppe Calì della Compagnia di Castiglione delle Stiviere, hanno ringraziato il Luogotenente Cavallo per l’alto senso del dovere dimostrato fino all’ultimo giorno di servizio.

Il comando della Stazione Carabinieri di Goito passa oggi al Maresciallo Martina BIANCHI.

Originaria di Cecina, dopo aver frequentato il corso triennale per allievi Marescialli è stata destinata, quale sott’ordine, alla Stazione Carabinieri di Castel Goffredo. Dopo un periodo di affiancamento al Luogotenente Cavallo, da oggi il Maresciallo Bianchi è il nuovo comandante della Stazione Carabinieri di Goito.

Oggi il primo cittadino di Goito, a nome suo personale e di tutta la cittadinanza, ha voluto incontrare il neo Comandante per augurarle un buon lavoro al servizio della collettività.