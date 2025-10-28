Gonzaga, il maggiore Giuseppe Fiore lascia il comando della Compagnia Carabinieri

GONZAGA Il Maggiore Giuseppe Fiore, dopo 5 anni al vertice della Compagnia Carabinieri di Gonzaga, oggi lascia il prestigioso incarico per assumere il comando della Compagnia Carabinieri di Casalmaggiore.

L’Ufficiale, dopo esperienze professionali maturate nelle provincie di Agrigento, Catania e Parma, è giunto a Gonzaga nel settembre 2020, nel pieno periodo Covid.

Durante la sua permanenza mantovana, il Maggiore Fiore ha riorganizzato ed incrementato la presenza dei Carabinieri sul territorio, nonché ha diretto e partecipato personalmente a numerose indagini riguardanti reati contro il patrimonio e la persona, contro lo spaccio di sostanze stupefacenti e reati di codice rosso, conseguendo brillanti risultati operativi.

Una su tutte va citata l’indagine relativa l’omicidio di Francesco Capuano, che recentemente ha visto i Carabinieri arrestare la figlia della vittima quale autrice dell’efferato crimine.

Il Maggiore Fiore, dopo aver salutato tutti gli amministratori locali e dopo aver ricevuto unanimi parole di stima, da domani sarà alla guida della Compagnia Carabinieri di Casalmaggiore.

Al suo posto è giunto il Capitano Antonio Latino, proveniente dal Comando Provinciale Carabinieri di Caserta.

Nella giornata di ieri il Comandante Provinciale dell’Arma Mantovana, Colonnello Pancrazio Dario Vigliotta, ha voluto salutare il Maggiore Fiore complimentandosi per i risultati raggiunti grazie alla sua disponibilità, professionalità e spirito di abnegazione.